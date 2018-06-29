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Rus açık ara zirvede

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'yi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.29 artışla 3 milyon 678 bin 440 yabancı ziyaret etti

29 Haziran 2018 Cuma 17:46
Rus açık ara zirvede

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla 11 milyon 462 bin 407 oldu. Mayıs ayında Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 864 bin 87 kişiyle (yüzde 23.49) Rusya aldı. Almanya 436 bin 887 kişiyle (yüzde 11.88) ikinci, İngiltere 273 bin 203 kişiyle (yüzde 7.43) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Gürcistan ve Bulgaristan izledi.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında da Rusya zirvede yer aldı. Bu dönemde Rusya'dan toplam 1 milyon 388 bin 456 kişi (yüzde 12.11) Türkiye'yi ziyaret etti. Rusya'yı, 1 milyon 108 bin 552 ziyaretçiyle (yüzde 9.67) Almanya, 980 bin 103 ziyaretçiyle (yüzde 8.55) İran takip etti.  Dördüncü ve beşinci ise sırasıyla Gürcistan ve Bulgaristan oldu.
HABER MERKEZİ

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