Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kenti limanına getirilen 25.39 ton üzüm üzerinde yapılan denetimler sırasında tarım zararlısı olan pamuk yaprak kurdu tespit etti. Krasnodar bölge bitki sağlığı laboratuvarı da tespiti doğruladı. Üzümlerin Rusya topraklarına sokulması engellendi.