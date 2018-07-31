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Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), içerisinde pamuk yaprak kurdu bulunan ve Türkiye’den getirilen 25 tondan fazla üzümü ülkeye sokmadı

31 Temmuz 2018 Salı 18:03
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kenti limanına getirilen 25.39 ton üzüm üzerinde yapılan denetimler sırasında tarım zararlısı olan pamuk yaprak kurdu tespit etti. Krasnodar bölge bitki sağlığı laboratuvarı da tespiti doğruladı. Üzümlerin Rusya topraklarına sokulması engellendi.

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