Saatte 5 defa telefona bakıyoruz

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 85'i ise uyku için ayrılan zaman içinde bir şekilde telefonlarını kullandıklarını belirtirken, kullanım nedenleri arasında ilk üçte yüzde 51 ile saate bakmak, yüzde 46 ile sosyal medya bildirimlerini kontrol etmek ve yüzde 33 ile anlık mesaj veya SMS uygulamalarının yer aldığı tespit edildi.

Türkiye'deki kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısında ortalama 78 kez ile 48 olan Avrupa ortalamasının 1.5 katını aştığı belirlendi.

Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde Facebook ve sahibi olduğu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram gibi uygulamaların e-posta ile birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu belirlendi.

Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken, Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de kullanıcıların telefonunda telefon ile birlikte yüklü gelenler hariç, ortalama 17 uygulama bulunurken bu ortalama Avrupa'da ise bu ortalamanın 24 olduğu tespit edildi.

HABER MERKEZİ