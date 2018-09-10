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Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 8 ayda yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22.8 milyon kişiye çıkardı

10 Eylül 2018 Pazartesi 02:56
Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı arttı

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 8 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak toplam 22,8 milyon kişiye ev sahipliği yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl boyunca yakaladığı çift haneli büyüme oranını 8'nci ayın sonunda da devam ettirdi.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 20,5 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın aynı döneminde 22,8 milyon yolcuyu ağırladı. Buna göre 8 aylık dönemde yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın 8 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 7,7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 15,1 milyon oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artarak 148 bin 514'e ulaştı. Öte yandan sadece ağustos ayında ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı toplam 3 milyon 320 bin 921 kişi kullandı.

Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu oran ağustosta dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer veren Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin üst yöneticisi Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin ağustos ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.
AA

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