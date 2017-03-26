Sağlık için tuz tüketimine dikkat

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, aşırı tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekildi.

Genel Müdürlük personeli tarafından, sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi ve toplumda tuz tüketiminin azaltılması amacıyla “Dünya Tuza Dikkat Haftası” kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bir alışveriş merkezindeki etkinlikte konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Siren Sezer, tuzun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Türkiye’deki tuz tüketiminin yüksekliğine dikkati çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Sezer, 2012 verilerine göre, ülkede günde tüketilen ortalama 15 gramlık miktarın, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği rakamın üç kat üzerinde olduğunu aktardı.

Sezer, tuz tüketimini sınırlayarak kalp damar hastalıklarının önüne geçilebileceğini belirterek, bunun Dünya Sağlık Örgütünün birinci sıradaki önerisi olduğuna vurgu yaptı.

Tuzun yüzde 30’unun ekmek, yüzde 52’sinin ise yemeklerden alındığına işaret eden Sezer, “Avrupa’da 9-10 gram tuz tüketiliyor. Bizim sağlıksız kabul ettiğimiz Amerikan beslenme tarzında bile bizden daha az tuz tüketildiğini görüyoruz bu rakamları gördüğümüzde” diye konuştu.

Sezer, amaçlarının daha sağlıklı beslenme ve ev yemeklerinin daha çok ön plana çıkmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, tuzun kan basıncını yükselttiğini ve kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi. AA