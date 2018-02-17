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Sahil kentleri için uyarı

Bilim adamları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulundu

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:58
Sahil kentleri için uyarı

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim adamları, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, küresel deniz seviyesinin 1990'lı yıllarda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselirken, bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirledi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etti.

Bilim adamları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulundu. Araştırmada küresel ısınmanın artış hızına iki ayrı yönde etki ettiğine vurgu yapıldı.

Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıKüresel Deniz SeviyesiSahil Kentleri
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