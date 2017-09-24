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Şahsi eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın

Uzmanlar, özellikle çok çocuklu ailelerde, şapka, çorap, giysi ve tarak gibi eşyaların ortak kullanımının mantara neden olabileceğini bildirdi

24 Eylül 2017 Pazar 16:53
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Şahsi eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın

Türkiye’de yaygın görülen ve vücutta meydana gelen bir deri hastalığı olan mantar hastalığı, şapka, elbise, tarak, çorap gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı nedeni ile bulaşabileceği kaydedildi. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Veysel Murat İnaç, mantarların toplumda sık rastladıkları dermatolojik hastalıklardan biri olduğunu söyledi. Uzm. Dr. İnaç, “Mantarları çeşitli şekillerde ayırabiliriz. Bunlar daha çok, saç bölgesinin mantar hastalıkları, vücut mantarı dediğimiz daha çok gövde kol ve bacak bölgelerinin mantar hastalıkları, ayrıca el, ayak, tırnak ve kasık mantarları diye çok çeşitli tipleri var. Saç mantarlarından bahsedecek olursak, daha çok çocuk yaşta gördüğümüz özellikle kırsal kesimlerde hayvan temasları ile oluşan bir durumdur. Saç derisinde kabuklanmalar, kepeklenmeler, kaşıntı, bazen çok çeşitli iltihabi yaraların olmasına neden olabilmektedir. Yine saç bölgesinin mantar hastalıklarının dışında, ortak kullanılan eşyaların önemi büyüktür. Örneğin, tarak şapka, aile içi ortak kullanılan eşyalara buluşmada önemli bir etken olabilmektedir, buna dikkat etmemiz gerekir” dedi.

Ortak kullanım alanlarına dikkat

Vücut mantarlarının topraktan ve evcil hayvanlardan bulaşma oranının yüksek olduğunu kaydeden Uzm. Dr. İnaç, şöyle devam etti:

“Vücut mantarlarından da özellikle korunma yolu olarak hastalıkla hayvanların tedavisi, hijyenik olmayan ortamlara dikkat edilmesi, ortak eşya kullanımı, havlu, iç çamaşırı, elbiselerin aile içi ortak kullanımından kaçınılması gibi dikkat edeceğimiz faktörler var. Ayak mantarları, daha çok ıslaklık nem ter kapalılık gibi kendisine uygun ortamlarda çoğalıp hastalığa neden olabilecek bir etken. Bunlarda da özellikle önerdiğimiz çorap değiştirilmesi, mantarlı ayakkabıların değiştirilmesi, ortak ayakkabı, ev içi veya dışarıda, terlik, çorap; ayakkabı gibi kullanımların ortadan kaldırılması, yine hamam duş sauna gibi, insanların ortak kullanım alanlarından bu tür enfeksiyonlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Krem tedavileri yanıt veriyor

Mantar hastalığının, özellikle ayakta kaşıntı bazen sulanma, kabuklanma, çatlamalar şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. İnaç, konuşmasında şunları söyledi:

“Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman hekime gidilmesini öneriyoruz. Çoğu mantar hastalığı alanın havalandırılması veya krem tedavileri ile toparlayabilmektedir. Yaz mevsimleri riskli mevsimdir mantar açısından. Krem tedavileri ile büyük bir bölümü yanıt alır, yanıt alamadığımız hastalarda çeşitli hap tedavileri uygulanır. Mantar önlem almadığınız takdirde şiddetli ayak bacak enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.” İHA

Anahtar Kelimeler:
AileşapkaTarakGiysiEşyaMantar
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