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Sahte bala geçit verilmeyecek

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan ve bir süre önce sektöre hizmet vermeye başlayan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının resmi açılışının 12 Eylül'de yapılması planlanıyor

07 Eylül 2018 Cuma 16:35
Sahte bala geçit verilmeyecek

Enstitü tarafından yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında yapılan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı. Balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracak tesis günlük ortalama 7 ile 10 ton arasında değişen kapasiteyle çalışırken, tesisin resmi açılışının ise 12 Eylül'de yapılması planlanıyor.

BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Genel Müdürü Sancar Eser, tesiste bir süredir devam eden test çalışmalarının da başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Tesisin balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracağının altını çizen Eser, "Tesiste işlem gören balı alan vatandaşların yüzde yüz emin olarak tüketim yapabilmelerini sağlıyoruz. Böylece baldan uzaklaşmış veya bala güvenmeyen tüketicileri yeniden bal tüketmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Bizim amacımız sadece arıcılara ve tüketicilere yardım etmek, bu sektörü sahtecilik ve güvensizlik ortamından kurtarmak." dedi. Sancar Eser, tesis bünyesinde yer alan analiz laboratuvarının devlete ait tek laboratuvar olduğuna da dikkati çekti.
AA

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