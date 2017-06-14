Sahte baldan sonra sahte zeytinyağı

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde belediye zabıta ekipleri, çevre yolunda şüphelendikleri Suriyeli Ahmet A. (37) yönetimindeki 27 SCA 156 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada otomobilin bagaj bölümünde 25 kilogram ağırlığında 20 adet bidon içerisinde bulunan toplam 500 kilogram zeytinyağı tespit edildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kaçak üretildiği tahmin edilen zeytinyağlarının sahte olduğunu belirledi. Ekipler, detaylı incelemelerinde sahte zeytinyağının atıklarla farklı kimyasalların karıştırılması ile elde edildiğini belirledi.

İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ergin Mideoğlu, ele geçirilen zeytinyağlarının sahte olduğunu vurgulayarak, "Şimdi insanlar, sahte yağları geçim kaynağı haline getirmişler. Maalesef zeytinyağına benziyor ancak kesinlikle zeytinyağı değil. Bunu yaparken yasal olmayan maddeler kullanarak, halkın sağlıyla oynuyorlar" dedi.

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