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Sahte implant kurbanı olmayın

Son zamanlarda medyada ‘sahte implant’ başlıklı haberlerin sık sık ortaya çıktığını belirten ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel hastaların sahte implant konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:31
Sahte implant kurbanı olmayın

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, implant tedavisi hakkında merak edilenleri ve bu tedaviye ihtiyaç duyan bir kişinin neler yapması ya da neler yapmaması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Dr. Başel, dental implant tedavisinin uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “İmplant tanım olarak, vücuttaki bir doku ya da organın eksilmesi durumunda ona ait görev ve fonksiyonları yerine getirmesi amacıyla yerleştirilen maddelerdir.

Diş hekimliğinde eksilen dişlerin yerlerine yerleştirilen, kök vazifesi gören, titanyum esaslı vida formundaki materyallere ise 'Dental İmplant' adı verilmektedir. Dental implant tedavisi, cerrahi bir işlemdir ve mutlaka uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Kendisini bu alanda geliştirmiş olan bir doktorun uygulayacağı implant tedavisi çok daha başarılı olacaktır” dedi.

İmplant tedavisindeki detaylara dikkat

Hastaların implant seçiminde ve tedavisinde dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Dr. Bilal Başel, “Çok fazla marka seçeneğinin olması hastaların kafasında karışıklık oluşmasına sebep olmaktadır. Eğer hasta kendisi araştırma yaparak seçimde bulunmak isterse mutlaka firmanın CE ve diğer sertifika bilgilerini kontrol etmesi gerekir. Ülkemizde sağlık amacıyla kullanılacak her tür malzeme Sağlık Bakanlığı’na kayıtlıdır ve gerekli sertifikalara sahip ise kullanılabilmektedir.

Hastaların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise implant tedavisindeki detaylardır. İmplant çene kemiğine uygulandığı için kemiğin buna uygun olması gerekir. Bu durum detaylı bir klinik ve radyolojik inceleme sonucu belirlenir.Gerekirse tomografik tetkiklere başvurularak kemiğin kalınlığı üç boyutlu olarak incelenir. Sonradan kötü sürprizlerle karşılaşmamak için hastaların bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekir.

Kemiğin uygun olmadığı durumlarda öncelikle bu durumun düzeltilmesi ile ilgili gerekli kemik operasyonları planlanmalıdır. Sistemik ve lokal sağlık durumunun tedaviye elverişli olması gerekir. İleri derece şeker hastalığı olan bir hastanın öncelikle bu hastalığını kontrol altına alması gerekmektedir. Yoğun sigara tüketimi, kötü ağız hijyeni de implant tedavisine engel teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.

Sahte implant konusuna dikkat

Son zamanlarda implant kullanımının yaygınlaşması ile beraber zaman zaman 'Sahte İmplant' başlıklı haberlerin sık sık ortaya çıktığını ve hastaların sahte implant konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Başel, sahte implantların ciddi problemlere yol açabileceğini ifade ederek, "Görüntü itibari ile implanttan farksızdır fakat taşıması gereken özellikleri taşımadığı için fayda değil zarar verir. Sahte implantlar çok ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle implant çene kemiğine yerleştirildikten sonra kısa ve uzun dönemde uygulandığı bölgede lokal sorunlar oluşturabilir.

Erken dönemde kemikte iltihabik bir reaksiyon gelişir ve vücut yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak implantı vücuttan atmaya çalışır. Bunun sonucunda da implant konulan alanda krater şeklinde bir çukur oluşur ve implant bu çukurun içerisinde yüzer vaziyete gelir.

Neticesinde oradan alınır ve gerisinde harap bir alan bırakmış olur. Aynı problem kısa dönemde değil de uzun dönemde de oluşabilir" diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte Implant’Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal BaşelHastaImplant
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