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Sahte polis yakayı ele verdi

Zonguldak’ta kendini polis diye tanıtarak, aradığı kişilere, FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyleyerek 77 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

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Sahte polis yakayı ele verdi
Telefonla aradığı mağdurlara kendisini polis olarak tanıtan 25 yaşındaki K.O., aradığı kişiye, FETÖ ile bağlantılarının tespit edildiğini, para ve altın vermeleri halinde bu işten temizlenebileceklerini söyleyip ikna ediyordu. Mağdurlardan temin ettiği ev adreslerine gelerek altın ve paraları alan şahıs otobüs terminalinde yakayı ele verdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan K.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesine çıkartılarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Yapılan tespitlerde dolandırıcı K.O.'nun, 25 Nisan 2017 tarihinde telefon yoluyla 77 bin TL dolandırdığı, 2 Mayıs tarihinde Alaplı ilçesinde yine telefon yoluyla dolandırıcılık yaparak 1 altın bilezik 2 altın yüzük, 1 altın küpe aldığı tespit edildi. İHA
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