Sahte polis yakayı ele verdi Zonguldak’ta kendini polis diye tanıtarak, aradığı kişilere, FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyleyerek 77 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28 Bu haber kez okundu.