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Saitabat'a Arap turist yoğunluğu

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Uludağ'dan gelen kaynak sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu

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Saitabat'a Arap turist yoğunluğu
Bursa'nın Kestel ilçesinde, Uludağ'dan gelen kaynak sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Saitabat Mahallesi'ndeki şelaleye, yerli turistlerin yanı sıra Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden gelen Araplar da ziyaret ediyor. Uludağ'ın eteklerinden akan serin suya zaman zaman serinlemek için giren turistler, animasyon fotoğrafçılarının omzundaki papağanlarla ve köylülerin yetiştirdiği taylarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Dört mevsim turizme açık olan Saitabat Şelalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin Bursa'daki duraklarından biri oluyor. AA
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