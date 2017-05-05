Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Genelkurmay Başkanlığı ndan yapılan önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta, 7 tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, Şırnak ve Hakkari'de iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ile 45 roketatar mühimmatı, 65 el bombası, 155 Doçka uçaksavar mühimmatı, 10 bin 100 muhtelif çapta piyade tüfeği fişeği, tüfek bombası, 8 el telsizi, termal dürbün, iki el dürbünü, 5 kilogram TNT patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.