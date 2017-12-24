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Salyangoz çiftliği kurdular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çocukluk arkadaşı 2 mühendis, salyangoz üretim çiftliği kurdu.

24 Aralık 2017 Pazar 13:49
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Salyangoz çiftliği kurdular

İnşaat Mühendisi Yusuf Murat Genç ile İşletme Mühendisi Mustafa Sarıoğlu, el ele vererek Mayıs ayında Çınar Mahallesi'nde Helix Axepersa Muller türü salyangoz üretim çiftliği kurdu.

Kurdukları çiftlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Sarıoğlu, 2.5 milyon liraya mal olan tesiste yüksek teknoloji kullandıklarını, hedeflerinin yılda 100 bin ton salyangoz üretimi olduğunu söyledi.

Salyangozun daha çok Fransa, İspanya ve İtalya'da tüketildiğini aktaran Sarıoğlu, "Avrupa’da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için doğadan toplanması yasak. Dolaysıyla sadece çiftliklerde üretiliyor. O da talebi karşılamıyor" dedi.

Sarıoğlu, ürünün kozmetik sektöründe kullanıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Salyangozu öldürmeden salgısını alacak teknolojinin siparişlerini verdik. Bunu iç piyasa için düşünüyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmadan olduğu gibi kullanacağız. Uzak Doğu'da bir çok lüks SPA’da salyangozlar insan teni üzerinde canlı olarak yürütülüyor. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılıyor. Çok temiz bir salgı salgılıyorlar."

Genç ise 2018'in ilk haftasında İspanya'ya 10 ton ürün göndermeyi planladıklarını, Avrupa ülkelerine daha fazla ürün göndermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

AA

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