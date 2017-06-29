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Samsun 37 günde 8 şehit verdi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Şevket Alnıdelik’in cenazesi Merzifon Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şehidin annesi Aysel Alnıdelik, “Ben gideyim yavrumun yanına, oğlumu bana geri verin” diye ağıt yaktı

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Samsun 37 günde 8 şehit verdi


Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Şevket Alnıdelik’in cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit için Amasya Merzifon Havalimanı'nda askeri tören yapıldı. Şehidin cenazesini Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu ve yakınları karşıladı. 
Şehidin annesi Aysel Alnıdelik ile babası Akif Alnıdelik, cenaze geldiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi oğlunun tabutuna dokunarak, “Ben gideyim yavrumun yanına. Oğlumu bana geri verin. Artık yeter” şeklinde ağıt yaktı. Bakım Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik’in cenazesi yapılan askeri törenin ardından memleketi Havza ilçesi Doğançayır Mahallesi’ndeki baba ocağına helallik alınmaya götürüldü. Şehidin cenazesi Havza Kevser Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Havza ilçesi Doğançayır Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Ayrıca şehit Şevket Alnıdelik ile beraber Samsun’a son 37 günde 8 şehit haberi geldi. Samsun 24 Mayıs’ta özel harekat polisi Mesut Yılmaz (25), 26 Mayıs’ta J. Uzman Çavuş Mustafa Özdemir (35), 31 Mayıs’ta Uzman Çavuş Gökhan Bayram (26), 6 Haziran’da Uzman Çavuş Nejat Yaman(24), 22 Haziran’da Uzman Çavuş Şuayip Şilepe (23), 25 Haziran’da Uzman Çavuş Mete Yahşi (28), 27 Haziran’da ise Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza’yı (Samsun’un Terme ilçesinde yaşıyordu. Trabzon’da toprağa verildi) şehit verdi. 

Bingöllü şehit de son yolculuğuna uğurlandı


Öte yandan aynı kazada can veren Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay, Bingöl’de düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Şehit Çintay’ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda tören alanına alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Çintay’ın özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, cenaze aracına alınarak Selahattin Eyyubi Camii’ne götürüldü. Şehit Çintay, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Vali Yardımcısı Cevat Gün, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. İHA
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