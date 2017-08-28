Sapanca turistlerin gözdesi İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görüyor

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerden yoğun ilgi gören Sapanca, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın nüfusu, tatil günlerinde üç katına çıkıyor. Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca'nın, Sakarya ve bölgenin göz bebeği olduğunu söyledi. İlçenin halk tarafından "kentin misafir odası" olarak adlandırıldığını dile getiren Ada, "İlçe nüfusu 41 bin, yaz sezonunda 120 bine kadar çıkıyor. Aldığım bilgilere göre Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" dedi. İlçede 25 otel ve 65 pansiyonun bulunduğunu, yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi olduğunu belirten Ada, bunların yeterli olmadığını, özellikle kongre turizminin geliştirilmesi için 5 yıldızlı ve üzerinde turizm belgeli işletmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. AA