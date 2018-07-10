'Sarı Öküz' çeteyi çökertti

Kocaeli ve Sakarya illerinden vatandaşları 1 milyon lira dolandıran çete 'Sarı Öküz Operasyonu' ile yakalandı. Şüpheliler internet veya çevreden buldukları hayvanları ve araçları satın almak için satıcılarla irtibata geçti.

Satıcılara güven vermek için kurum adına alışveriş yaptıklarını söyleyen zanlılar, satın alınacak hayvanlar için peşin fiyatına pazarlık yaparak paraları banka hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.

"Saat geç oldu veya hafta sonu geldi" bahanesiyle bir sonraki gün havale işlemini gerçekleştireceğini söyleyen çete üyeleri, bu yöntemle bir çok kişiyi dolandırarak 1 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

1 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin vatandaşlardan aldıkları hayvan ve araçları başka kişilere sattıkları öğrenildi. Bu süreç içerisinde örgüt lideri ve yardımcıları tarafından para ödemedikleri vatandaşlara paravan veya yakın zamanda batacak olan şirketlere çek senet verdikleri de ortaya çıktı.

Hayvan sahiplerinden aldıkları hayvan ve araçların ise örgüt liderinin talimatı ile gerçek fiyatının altında nakit paraya satıldığı öğrenilirken, örgüt liderlerinin diğer örgüt üyelerine yapılan iş karşılığında para verdikleri tespit edildi. Şahısların bu yöntemle vatandaşları 1 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

'Sarı öküzümü aldılar'

Nisan ayında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliğine gelen bir teyze, "Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar" diye ihbarda bulundu.

Aynı şekilde dolandırıldığını söyleyen 16 kişi de ihbarda da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 27 Haziran günü Kocaeli ve Sakarya illerinde operasyon gerçekleştirdi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 kişi dün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının da olduğu öğrenildi.

İHA