Satılmaktan kurtarılan bebek korumaya alındı

Muğla 'da annesi tarafından 4 bin lira karşılığı başka bir aileye satıldığı tespit edilen kız bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nca koruma altına alındı. Solunum yetmezliği çeken ve sağ ayak topuğunda morluk ve darp izleri bulunan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğin, işlemlerinin ardından koruyucu aileye verileceği öğrenildi. Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan, arasında anne G.C'nin de olduğu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesinde 22 Mart'ta rahatsızlanan 25 günlük kız bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülmüş, solunum yetmezliği çektiği tespit edilen bebeğin sağ ayak topuğunda morluk ve darp izine rastlanmıştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Dalaman ilçesinde yaşayan anne G.C'nin, bakamayacağı gerekçesiyle bebeğini henüz 9 günlükken Ü.K. ve N.Ç. isimli iki kadın aracılığıyla 4 bin lira karşılığında D.K. ve Z.K'ye sattığı belirlenmiş, 5 zanlı gözaltına almıştı. AA