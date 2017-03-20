Savcılık kararına 112 çalışanlarından tepki

112 personeli ne pompalı tüfekle saldıranların serbest bırakılması kınandı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasına gelen 112 çalışanları, saldırıyı gerçekleştiren şahısların tutuklanması için hazırladıkları dilekçeleri savcılığa gönderdi. 112 personeliyle bir araya gelen İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının faillerinin tutuklanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Burada emniyet önlemi alınmalıdır. Bununla ilgili bakanlığımızın ve Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli çalışmaları olacaktır. Bu tür saldırıların bundan sonra olmaması için üzerimize düşen neyse yapacağız. Bu yapılan saldırı hepimizin canını yakmıştır. Ciddi anlamda sıkıntılı ve üzücü bir durum vardır. Bizim istediğimiz bu saldırıyı yapan şahısların tutuklanmasıdır. Saldırının gerçekleştirildiği istasyonda güvenlik tedbirlerinin alınması için de gerekli başvurular yapılacaktır. Eğer bu sağlanmazsa oradaki 112 ekibini geri çekeceğiz” diye konuştu. Saldırı anını anlatırken gözyaşlarını tutamayan bir sağlık çalışanı ise “İlla buraya tabutumuz mu gelmeli!” şeklinde tepki gösterdi. Tekkeköy 112 Acil Servis İstasyonu 19 Nisan 2016’da da saldırıya uğramıştı. İHA