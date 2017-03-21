Savcılık olaya el koydu

Adana'da üretilen ekmeğin geç bayatlamasını ve olduğundan hacimli görünmesini sağlayan bir katkı maddesinin GDO'lu soya içerdiğine ilişkin bazı basın yayın ve medya organlarında çıkan haberler üzerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, ekmek yapımında kullanıldığı iddia edilen GDO ve ürünlerle ilgili 5977 Sayılı Biyokimya Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında GDO ve ürünlerini Biyokimya Kanunu'na aykırı olarak ithal eden, üreten, amaç ve alan dışında kullanan, satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kabul eden, nakleden veya bulunduran kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.
‘Fırıncı esnafımızın suçu yok’
Öte yandan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, Adana’da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan ekmek katkı maddesinden GDO’lu soya çıkmasıyla ilgili ekmek üreten esnafın bir suçu olmadığını söyledi.
Sözütek, yaptığı açıklamada, GDO’lu soyanın sadece yem amaçlı olarak ülkemize girebildiğini ve insan gıdası olarak kullanılmasının yasak olduğunu, buna rağmen kötü niyetli kişilerin bu katkı maddesini insan gıdalarında kullanabildiğine dikkat çekerek, piyasada belirli bir marka adıyla satılan mayanın sağlığa zararlı olup olmadığını fırıncı esnafının bilemeyeceğini söyledi. Sözütek, "Ticari işletmeler kâr elde etmek için bu tip şeylere girebiliyor. Ülkemizde GDO'lu ürünlerin satışını tamamen yasaklanmış olarak biliyoruz. Dolayısıyla GDO’lu soyanın da gıda maddesi olarak kullanılması yasak. Hayvan yemi olarak ülkemize giriş yaptıktan sonra, gıda maddesi olarak kullanılıp kullanılmadığını da bilmiyoruz. Burada bizim fırıncı esnafımızın suçu yok. Bunu kimler üretmiş, esnafımızı alet etmiş ise toplum adına, halkın sağlığı adına cezasını çeksin. Kimse de esnafımızı böyle bir suçun içerisine karıştırmasın." dedi. HABER MERKEZİ