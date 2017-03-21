Savcılık olaya el koydu

Adana 'da üretilen ekmeğin geç bayatlamasını ve olduğundan hacimli görünmesini sağlayan bir katkı maddesinin GDO 'lu soya içerdiğine ilişkin bazı basın yayın ve medya organlarında çıkan haberler üzerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, ekmek yapımında kullanıldığı iddia edilen GDO ve ürünlerle ilgili 5977 Sayılı Biyokimya Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında GDO ve ürünlerini Biyokimya Kanunu'na aykırı olarak ithal eden, üreten, amaç ve alan dışında kullanan, satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kabul eden, nakleden veya bulunduran kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.

‘Fırıncı esnafımızın suçu yok’

Öte yandan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, Adana’da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan ekmek katkı maddesinden GDO’lu soya çıkmasıyla ilgili ekmek üreten esnafın bir suçu olmadığını söyledi.