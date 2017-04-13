Sedef hastalarına müjde !

Sedef hastalığı konusunda yaptığı başarılı bilimsel araştırmalarla ve yeni keşifleriyle Türkiye’de adından sıkça söz ettiren Dr. Mehmet İlteber Bahadır, sedef hastalığı ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dr. Bahadır, yazın gelmesiyle birlikte sedef hastalarının kol ve bacaklarındaki lezyonlarından dolayı ciddi problemler yaşayacağını belirtti. Bunun önüne geçmek için ise Doktor İlteber Bahadır, sedef hastalarının bahar döneminde cilt bakımlarını çok iyi yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

“Duştan sonra hızlıca nemlendiriciyi sürün”

Havalar iyice ısınınca uzun kollu gömlekler yerine kısa kollu hafif daha rahat giysiler giyilmeye başlanılacağını ifade eden Dr. Bahadır, “Yılların verdiği psikolojik bıkkınlık pek çok sedef hastasında normal insanlar kadar dahi cilt bakımlarını yapmadıklarını görürüz. Hâlbuki iyi bir cilt bakımı sayesinde pek çok sedef hastasında lezyonların yüzde 70, yüzde 80 oranında azalmasını bekleriz. Yaza daha 1-2 ay kaldığını düşünürsek önümüzde rahat giysileri giyebilmemiz için yeterli zaman var demektir. Banyo ve duş sonrası bolca nemlendirici kullanın dermatologlar ve sedef hastaları için bakım uygulayan diğer sağlık çalışanları, vücudunuzu nemlendirmeniz gerektiği konusunda sürekli hatırlatmalarda bulunamazlar. En iyisi, sizin her duş sonrası nemlendirici ürünler kullanmayı alışkanlık haline getirmenizdir. Duş ardından kurulandıktan 3 ile 5 dakika sonra, vücudunuza nemlendirici ürünler uygulayın. Bunu hızlı bir şekilde yapmanız daha etkili olacaktır. Bu sayede deriniz nemini kaybetmeden nemlendirici vücudunuzu kaplar ve derinizin kurumasını engeller. Vücudunuzun her bölgesine pratik olarak uygulayabilmek için losyon tercih edebilirsiniz, fakat krem ve merhemler losyonlara göre daha etkili nemlendiricilerdir” dedi.

“Çiğ köfte, sucuk ve acılı kebaplardan uzak durun”

Sedef hastalarının düzenli diyet yapmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Bahadır, “Sedef hastaları özellikle cilt altında kanlanmayı arttıran gıdalardan uzak durmalıdır. Her ne kadar tıbbi olarak bu tam ispatlanmış olamasa da özellikle baharat karışımlı gıdalar, acı pul biber, isot ve bunların çokça kullanıldığı çiğ köfte, sucuk, acılı adana kebabı gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yine özellikle cilt altını kanlandıran aşırı sirkeli ve tuzlu gıdalar örnek vermek gerekirse turşu sedef lezyonlarını arttıran gıdalardan bir başkası olarak görülmektedir. Yaz döneminde en çok yediğimiz gıdalardan bir tanesi de aşırı yağ içeren kızartma tarzı gıdalardır. Bu tip gıdalar da sedef hastalığında aşırı artışa neden olur. Yine cips ve türevi gıdaları kızartma grubuna almamız mümkündür. Alkol, sigara ve kola tarzı içeceklerde halk arasında bilinen sedef lezyonlarını arttıran bir diğer gruptur. Kişilerin yaz dönemine hazırlık yaparken bu gıdalardan özellikle uzak durmalarını tavsiye ederiz” diye konuştu. Havaların ısınmasının insan psikolojisine olumlu etkisi olduğunu aktaran Dr. Bahadır, bu durumun özellikle sedef hastalarında bulunan lezyonların iyileşeceğini önemine dikkat çekti. Dr. Bahadır, “Açık hava ve güneşin insan psikolojisi üzerinde tarifi olamayacak kadar, pozitif yönde olumlu etkisi vardır. Açık hava, güneş, kum, deniz veyahut yaylalarda bir orman kenarında veya yeşillikler içinde olmak insan sağlığını düzeltir. Kişi psikolojik olarak kışın soğuk, basık ve kapalı havanın vermiş olduğu stresi ve psikolojik baskıyı üzerinden atar. Kişiler ruhsal olarak kendilerinin çok daha iyi hissederler” şeklinde konuştu.

“Güneş sedef için büyük bir ilaçtır”

“Soğuk hava sedef hastalarında cildin en büyük düşmanıdır” diyen Dr. Bahadır, Kar, yağmur ve kuru soğukta cildin nemini hızla kaybettiğini ve kişinin cildinde mikro çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Çatlakların Ekim ve Kasım ayından başlayarak ilerleyen kış ve soğuk hava dönemlerinde lezyonların artmasına ve çok ağırlaşmasına sebep olduğunu bildiren Dr. Bahadır, “Yaz döneminin gelmesiyle birlikte havaların ısınmasıyla nem oranı yüzde 90’ların üzerine çıkar. Nemli ve sıcak havada ciltteki çatlaklar kendiliğinden kapanır. Kişinin özel birtakım losyonlar kullanmasına gerek kalmaz. Hastaların vücutları ideal nem oranına kavuşur. Yine kişinin yaz döneminde daha sık terlemesi, havuza ve denize girmesi veyahut daha sık duş alması hastaların cilt nem oranlarını ideal seviyeye taşır. Bahar ayında cilt bakımını iyi yapan hastalarda eğer lezyonlar yeteri kadar azalmışsa yaz ayında güneş ışınlarının ultraviyole etkisiyle sedef lezyonlarından hastalar tamamen kurtulabilirler. Güneş sedef hastaları için büyük bir ilaçtır. Sedef hastalarına özellikle yaz aylarında her şeye rağmen kısa kollu giyecekler giymelidir. Alacağı ultraviyole ışınlar ve D vitamini sedef hastaları için doğal bir ilaçtır” açıklamalarında bulundu.

Yazın domates ve patlıcana dikkat!

Yaz aylarında sedef lezyonlarında kesinlikle iyileşme görüldüğüne dikkat çeken Dr. Mehmet İlteber Bahadır şunları söyledi: “Hatta eğer şahsın lezyonları plak yapmamış vücudun hemen yüzeyindeyse 15-20 günlük bir tatil arasında dahi tamamen iyileşme görülebilir. Yazın bir hasta lezyonlarında artıştan bahsediyorsa sorunu mutlaka gıdalarda özellikle domates ve patlıcanda aramalıdırlar. Kişi lezyonlarında aşırı kaşıntı, rahatsızlık ve renk değişiminden bahsediyorsa lezyonlarında artış var demektir. Kişinin kendine çok dikkat etmesini gerekir. Eğer domates ve patlıcan yedikten sonra lezyonlarında bu tür değişiklikler görülüyorsa kişi gıda listesinden bu yiyecekleri çıkartmalı ve kesinlikle yememelidir. Yine yazın salatalarda kullandığımız cilt altını kanlandıran yoğun ıtırlı yiyeceklerden uzak durmaları gerekmektedir.”

OKAN EGESEL/YENİ MESAJ