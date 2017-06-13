Şehide gözüyaşlı veda





Bingöl 'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan için tören yapıldı. Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ile Kur'anı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Aydoğan'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Şehit Aydoğan'ın son iki günde toprağa düşen ikinci fidan olduğuna işaret eden Köşger, "Bu mübarek günlerin hürmetine bunlar son olsun. Acımızı kederimizi ifade etmeye dağarcığımızda söz, gözümüzde yaş kalmadı." dedi. Köşger, terör örgütlerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını vurgulayarak, "Bir kere daha Bingöl meydanından bu şehitlerimizle haykırıyoruz ki; başaramayacaksınız. Bu vatan bizim en son yurdumuz ve bu vatan ebediyen bizim yurdumuz olacak." diye konuştu.

İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duaların ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Aydoğan'ın cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.