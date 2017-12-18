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Şehir Üniversitesi kamu arazisine inşa edildi

Yeni Mesaj gazetesinde 7 Aralık Perşembe günü "Şehir Üniversitesi'ne milyarlık arazi" başlıklı habere ilişkin İstanbul Şehir Üniversitesi vekili Av. Halil Şimşek tarafından noter kanalıyla 'tekzip metni' gönderildi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
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Şehir Üniversitesi kamu arazisine inşa edildi

Haberimiz CHP Niğde Milletvekili Ömer fethi Gürer’in TBMM çatısı altında gündeme getirdiği iddialara dayanmaktaydı. Tekzip metninde de İstanbul Şehir Üniversitesi Kartal Dragos'taki kampusunun kamu arazisi üzerine inşa edildiği teyit edildi.

Tekzip metni şöyle: "2008 yılından bu yana faaliyet gösteren İstanbul Şehir Üniversitesi, temel gayesi eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma olan bir vakıf üniversitesidir. Bu yıl Dragos'taki yeni kampusa taşınmasıyla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Dragos arazisinin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne tahsisi 28.11.2008 tarihine dayanmaktadır. Bu süreç içinde tüm hukuki ve mali hazırlıklar şeffaf şekilde tamamlanmış, 2016 yılı itibariyle inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu kampus, Türkiye'de saygın diğer pek çok vakıf üniversitesinin inşa edildiği şekilde 'eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması ve kullanım amacının tapuya şerh verilmesi kaydı ile' devredilmek yoluyla bir üniversite kampusuna dönüştürülmüştür. Amaç bir kamu hizmeti niteliği taşıyan üniversite eğitimine yakışan bir altyapı imkânı sağlamaktır. Kampusumuz her hangi bir şahıs ya da grubun yararına değil; bilimsel anlamda ülkemize katkı sağlayacak çıktılar elde etmek üzere öğrenci ve akademisyenleriyle birlikte ülkemiz insanlarının yararına sunulmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi benzer statüde inşa edilen pek çok saygın yükseköğretim kurumumuz bulunmaktadır."

HABER MERKEZİ             

Anahtar Kelimeler:
Şehir Üniversitesi
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