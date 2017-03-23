Şehit ateşi bu kez Osmaniye’ye düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Çukurca ilçesi Gerkitepe Üs Bölgesi’nde, terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu. TSK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “22 Mart 2017 tarihinde saat 21.15 sularında Hakkari ili Çukurca ilçesi Gerkitepe Üs Bölgesi’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

3 kardeşin en küçüğü

Bu arada Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK 'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Onur Deniz’in, Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü. Osmaniye merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden şehidin ailesine şehadet haberini askeri yetkililer ve sağlık görevlileri verdi. Oğlunun şehit haberini alan anne Hatice Dudu Deniz gözyaşlarına boğuldu.