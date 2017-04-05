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Şehit korucu için tören düzenlendi

Bingöl’de operasyon dönüşü teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen güvenlik korucusu Mansur Salcan (43) için dün bir tören düzenlendi.

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Şehit korucu için tören düzenlendi
Bingöl’de operasyon dönüşü teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen güvenlik korucusu Mansur Salcan (43) için dün bir tören düzenlendi. Bingöl’ün Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalındaki operasyondan dönen güvenlik güçlerine pusu kuran teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen evli ve 2 çocuk babası 43 yaşındaki korucu Mansur Salcan için Bingöl Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit korucunun öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, terörün amacına ulaşamayacağını vurguladı. Törenin ardında şehit Salcan'ın naaşı katafalktan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere merkez Ilıcalar beldesi İçpınar köyüne gönderildi. Öte yandan Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalındaki operasyondan dönen güvenlik güçlerine pusu kuran teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay ve 4 korucu da yaralanmıştı. İHA
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