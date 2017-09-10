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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Muradiye ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

10 Eylül 2017 Pazar 14:16
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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Muradiye ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 
Önceki akşam saatlerinde ilçenin Beydağı köyü Yumaklı yolu üzerinde zırhlı polis aracının yoldan çıkması sonucu Adnan Saka isimli polis memuru şehit olurken, 3 polis de yaralanmıştı. Şehit polis memuru Saka için Van Jandarma Filo Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kurum amirleri, askeri erkan ve polis memurları katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Duanın ardından şehit Saka’nın naşı, memleketi Sivas’a uçakla gönderildi.

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