Şehit sayısı 2’ye çıktı

Hakkari 'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden piyade sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Geriktepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda sözleşmeli Er Onur Deniz şehit düşmüş 4 asker yaralanmıştı.

Babaevine ateş düştü

Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan ve kurtarılamayarak şehit olan Piyade sözleşmeli er Mehmet Acıbucu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki babaevine de acı haber ulaştırıldı. Acıbucu'nun Dervişpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve ilçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik, şehadet haberini anne Yeter Acıbucu'na sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Acı haberi alan anne Acıbucu gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan vatandaşlar şehidin evine akın etti. 21 yaşındaki Mehmet Acıbucu'nun bekar olduğu ve küçük yaşta babasını kaybettiği öğrenildi. 2 kızkardeşi olan Acıbucu'nun şehit düştüğü Çukurca'nın ilk görev yeri olduğu bildirildi.

Şehit Onur Deniz, Selçuk Dereli’nin kuzeni