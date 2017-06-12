Şehitlere hüzünlü veda

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceki gün şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için tören yapıldı. Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi. Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, terörün hiçbir kutsalı tanımadığını belirterek, teröristlerin ramazan gününde Demirkıran'ı şehit ettiklerini söyledi. "Vatanımıza kasteden kahpeler, bize ne mübarek günlerin hazzını yaşatıyorlar ne de huzur ve esenlik içinde idrak etmemize müsaade ediyorlar." ifadesini kullandı. İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duanın ardından şehit Demirkıran'ın naaşı, memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildi. Törene, Köşger'in yanı sıra 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, 49'uncu Komando Tugayı Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da katıldı.
Şehit korucu da son yolculuğuna uğurlandı
Öte yandan Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın cenazesi de defnedildi. Şehit güvenlik korucusu Avcı'nın cenazesi, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Kışla Camisi'ne götürüldü. Avcı'nın naaşı, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman Avcı (43) şehit olmuştu. HABER MERKEZİ