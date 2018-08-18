Şeker tadında zehire dikkat

Uzmanlar vatandaşları, bayram denildiğinde akla ilk gelen tatların başını çeken şekerleme, çikolata ve tatlı seçiminde merdiven altı ürünlere karşı uyararak, açıkta satılan, ambalajı yırtık, son kullanma tarihi bulunmayan, mat görünümlü, kötü kokulu ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan, evin en güzel köşesinde, süslü ikramlıklar içerisinde misafirlere, bayram coşkusunu gönlünce yaşayan çocuklara sunulmayı bekleyen şeker ve çikolatalar doğru seçilmediğinde sağlığı olumsuz etkiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Seçil Günher Arıca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "merdiven altı" diye tanımlanan ürünlerin, uygun olmayan ortamlarda, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde üretildiğini ve satışa sunulduğunu aktararak, fiyatları oldukça düşük olan bu şeker ve çikolataların, halkın sağlığını tehlikeye soktuğunu ifade etti.

Sağlıklı çikolatanın içeriğinde yüzde 70 oranda kakao barındırdığını dile getiren Arıca, merdiven altı üretilen çikolatalarda maliyeti azaltmak için bu oranın büyük çoğunluğunu katılaştırılmış bitkisel yağların oluşturduğunu söyledi.

Doç. Dr. Arıca, "İçeriğinde kakao dışında atık mutfak yağları, soya ve keçiboynuzu tozu gibi ek maddeler bulunan çikolatalar, mide ve bağırsakları deforme ederek, ishal, kusma, zehirlenme gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çikolata satın alırken ürünün son tüketim tarihi kontrol edilmeli, son tüketim tarihinin satış gününe yakın olmaması göz önünde bulundurulmalıdır." diye konuştu.

AA