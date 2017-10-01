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Sekizinci kıtaya dair yeni bulgular

Bilim adamları, Pasifik Okyanusu’nda Yeni Zelanda’yı çevreleyen okyanus tabanının eski bir kara ekosistemi olduğuna dair bulgular elde etti

01 Ekim 2017 Pazar 17:10
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Sekizinci kıtaya dair yeni bulgular

Bilim adamları, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde okyanus tabanında yaptıkları incelemelerde bugünkü Yeni Zelanda topraklarını içine alan bölgenin eski bir kıta parçası olduğu iddiasını doğrulayacak kanıtlar buldu.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), 12 ülkeden 32 bilim adamından oluşan uluslararası araştırma ekibinin Pasifik Okyanusu'nda sürdürdüğü keşif faaliyetini tamamladığını duyurdu.

Bilim adamları, dokuz hafta süren araştırmada, Yeni Zelanda ile Yeni Kaledonya topraklarını içine alan 4 milyon 920 bin kilometrekarelik bir bölgede, "Zelandiya" adıyla anılan, batık haldeki farazi kıtaya dair kanıtlar aradı.

NSF Okyanus Bilimleri Bölümü Program Direktörü Jamie Allan, okyanus tabanında yapılan kazılarda elde edilen ilk bulguların, bölgenin geçmişte zengin bir kara ekosistemi olduğuna dair kanıtlar ortaya koyduğunu bildirdi.

Allan, "Araştırmamız, batık kıta Zelandiya'nın 60 milyon yıllık sırlarını açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin baş araştırmacılarından Gerald Dickens da okyanus dibindeki 8 bin canlı türü örneğini incelendiklerini ve yüzlerce fosil kalıntısı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde sığ ve ılıman sularda yaşayan bazı mikro organizmaların ve kara bitkilerine ait polen, spor gibi kalıntıların bulunması Zelandiya'nın geçmişe çok farklı bir coğrafya ve iklime sahip olduğunu kanıtlıyor."

Bilim adamları, dünya üzerinde bir zamanlar var olan, "sekizinci kıta" olduğu düşünülen Zelandiya'nın 23 milyon yıl önce, bugünkü Avustralya ve Antartika topraklarını içine alan dev kıtadan ayrılarak okyanus tabanına battığını tahmin ediyor.

Araştırmanın bulgularına dair detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda bilim dergilerinde yayınlanacağı belirtildi. AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıOkyanusZelanda
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