Selden dolayı köprü çöktü Bingöl’de yaşanan sel felaketinin boyutları günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Selden dolayı 90 hayvan telef olurken, 25 araç ile bazı evler hasar gördü. Eski Çapakçur Köprüsü de çöktü.

14 Nisan 2017 Cuma 15:23 Bu haber kez okundu.