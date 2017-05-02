Selin zararı 10 milyon TL'yi aştı

Hakkari , Bitlis ve Muş’ta meydana gelen selin oluşturduğu maddi hasar 10 milyon TL’yi geçerken, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgede geçen hafta etkili olan yağış ve eriyen kar suları nedeniyle meydana gelen selden dolayı köprüler yıkıldı, yollarda hasar oluştu. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği teknik ekiplerinin sel bölgelerinde yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Hakkari-Çukura karayolu üzerinde bulunan 2 asma köprü, 1 sulama kanalı ve 3 köyün içme suyu şebekesi ile Şemdinli ilçesindeki 3 ayrı köyde 1 sulama suyu kanalı, 1 köyün kanalizasyon şebekesi ve 3 köprü hasar gördü. Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde meydana gelen selden dolayı toplam 800 bin TL hasarın meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, ileriki günlerde hasarın olduğu bölgelerin programa alınarak çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Muş'ta 14 Nisan 2017 günü meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın olumsuz etkilendiği selle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, sel ve heyelandan dolayı tahrip olan yol ve menfezlerde onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, zararlarının 1,5 milyon TL'yi geçtiğini söyledi. Bitlis'te ise meydana gelen sel nedeniyle 9 milyon TL’lik zarar oluştu. Bitlis’teki selde onlarca yol, köprü, kanalizasyon ve menfez gibi yapılar zarar görerek kullanılmaz hale geldi. İHA