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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

İşten dönüşte Seyhan Baraj Gölü’ne giren 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

14 Eylül 2017 Perşembe 16:45
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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Adana’da işten dönüşte Seyhan Baraj Gölü’ne giren 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. İş çıkışı Bilal Sami Altınay, Asım Çiyer, Talat Tunceli ve Yasin Bayandur, Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’na geldi.

 Seyhan Baraj Gölü kenarında bir süre oturan 4 arkadaştan 3'ü deniz bisikletine binip gölde gezintiye çıktı. Göl ortasına gelen arkadaşlar bu kez de suya girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Yasin Bayandur boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları onu kurtarmak istedi ancak başaramadı. Bu arada, gölde bulunan balıkçıdan yardım istediler. Ancak balıkçı da Bayandur'u kurtaramadı. Bayandur, bir süre sonra gölde kayboldu.

Arkadaşları hemen 155'i arayarak yardım istedi. Balıkçı da gencin battığı yere duba koydu. Bir süre sonra olay yerine gelen sualtı polisleri göle girip arama başlattı. Yapılan arama sonucunda bulunup karaya çıkartılan gence sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Bayandur'un arkadaşları balıkçıya da “Neden yardım etmedin” diye ağlayarak tepki gösterdi. Balıkçı ise olayı gördüğünde artık yapacak bir şeyin kalmadığını, kurtaramayacağını belirterek, “Sualtı polislerin hemen bulması için boğulduğu yere duba koydum” dedi. Gencin cenazesi otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

Son Güncelleme: 14.09.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
Seyhan Baraj GölüAdana
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