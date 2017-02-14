Sert kış THY'yi etkiledi

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın (THY), Ocak ayında dış hatlarda taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında azaldı. İç hatlardaki kayıp ise yüzde 5.1 oldu. Yolcu sayısındaki gerilemeye Reina saldırısının dünya genelinde Türkiye'ye karşı oluşturduğu menfi atfosferin yanı sıra Ocak ayında 5 gün süren olumsuz hava şartları etkili oldu. Nitekim yolcu doluluk oranında yaşanan 1.1 puanlık düşüş, gerilemenin sadece menfi hava koşullarıyla açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Doluluk oranı geçen ay yüzde 72.7 olarak gerçekleşti. Yolcu uçakları konma sayısı da, Ocak 2016 döneminde 35 bin 772 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12.6 azalışla 31 bin 276 olarak kayıtlara geçti. Bu veri de uçuş sayısında belirgin bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

Business class'ta da düşüş yaşandı

THY'nin Borsa İstanbul bağlamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY'nin Ocak 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları ile ilgili bilgilere yer verildi. Açıklamaya göre Ocak 2016 döneminde 4.7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12 azalışla 4.1 milyona geriledi, yolcu sayısındaki düşüşün iç hatlarda yüzde 5.1, dış hatlarda yüzde 17 oldu. Dış hatlar business class yolcu sayısı ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da aynı dönemde sırasıyla yüzde 13.6 ve yüzde 16.2 düşüş yaşandı. THY açıklamasına göre öte yandan taşınan kargo-posta, Ocak 2016 döneminde 58 bin 871 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7.6 artışla 63 bin 325 tona yükseldi.



Uçak sayısı artıyor