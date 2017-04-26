Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Servis minibüsünde patlama

İstanbul'un Pendik ilçesinde TEM bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi.

Bu haber kez okundu.

Servis minibüsünde patlama
İstanbul'un Pendik ilçesinde TEM bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralandı. Olay Pendik TEM bağlantı yolu Aydınlı Kavşağı'nda yaşandı. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, trafik durduruldu. Polis patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTEM Bağlantı Yolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100