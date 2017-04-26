İstanbul'un Pendik ilçesinde TEM bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralandı. Olay Pendik TEM bağlantı yolu Aydınlı Kavşağı'nda yaşandı. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, trafik durduruldu. Polis patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Servis minibüsünde patlama
İstanbul'un Pendik ilçesinde TEM bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi.
26 Nisan 2017 Çarşamba 16:20
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