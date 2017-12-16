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Ses kısıklığını hafife almayın

Doç. Dr. Aslı Şahin Yılmaz, kronik olarak sesin yanlış kullanılması durumunda ses tellerinde nodül, polip veya kist oluşumu görülebildiğini söyledi

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:59
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Ses kısıklığını hafife almayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Aslı Şahin Yılmaz,  yaptığı açıklamada, ses kısıklığının gırtlağa ait çeşitli hastalıklar sonucu ortaya çıktığını belirterek, sorunun en önemli sebebinin akut larenjit olduğunu aktardı.

Akut larenjitin, ses tellerinde üst solunum yolu viral enfeksiyonları veya sesin yanlış kullanılması nedeniyle oluşan ödem sonucu ortaya çıkan klinik bir durum olduğunu dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Kronik olarak sesin yanlış kullanılması durumunda ses tellerinde nodül, polip veya kist oluşumu görülebilir.

Özellikle de ses sanatçıları ve öğretmenlerde sık görülen ses teli nodülleri, kötü huylu olmasa da yaşam kalitesinde ciddi bir azalmaya sebep olur. Ses kısıklığının sık görülen başka bir sebebi de aniden çok yüksek sesle bağırma sonucunda ses tellerinde kanama olmasıdır.

Ses tellerinde kanama kulak burun boğaz hekimine acilen başvurmayı, muayene sonrasında da kesin ses istirahati gerektiren bir durumdur. Reflü de ses kısıklığına sebep olur.

Reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bu durumda özellikle sabah saatlerinde belirgin olan ses kısıklığında, boğazda yumru, yanma veya takılma hissi sık rastlanılan belirtilerdir."
AA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Aslı Şahin YılmazKronikSesNodülPolipKist
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