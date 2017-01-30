Sevgi Evleri’ndeki çocuklara karne hediyesi

Çok sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette karne hediyesi alan 7-12 yaş arası çocuklarla dernek üyeleri sohbet ettiler. Devletimizin himayelerinde yaşamlarına devam eden ve ülkemizin geleceği olan bu yavrularımızla birlikte olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Eskişehirdeki Gümüşhaneliler Derneği Başkan Yardımcısı Yadigar Düzgün şunları söyledi: “Bugün bu yuvaya ve sevgi evlerine gelerek bu çocuklarımızın yalnız olmadıklarını, onlara bir anne ve abla şefkati ile sarıldığımızı, saçlarını okşayarak yalnız olmadıklarını gösterdik. Derneğimize üye bayanlar arasında topladığımız mütevazi karne hediyelerini çocuklarımıza vererek, başarılarına katkı sağlayarak onları motive edeceğimizi düşündük. Bizlere kapılarını açan yurt yöneticilerine arkadaşlarım adına teşekkür ederim.” Farkındalık olması açısından kuaför arkadaşı Güzin Akçanı da yanına alarak yuvada bulunan kız öğrencilerin saçlarını kestirdiklerini sözlerine ekleyen Yadigar Düzgün, çocukların yüzlerindeki ve gözlerindeki tebessümlerden çok etkilendiklerini belirterek bu tür faaliyetleri dernek olarak yapmaya devam edeceklerini belirtti.

HÜSEYİN TURHAN / ESKİŞEHİR