Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Sevgi Evleri’ndeki çocuklara karne hediyesi

Eskişehirdeki Gümüşhaneliler Derneği üyesi Bayanlar, 80. Yıl Halis Toprak Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvasını ziyaret ederek, burada bulunan çocuklara karne hediyesi verdiler.

30 Ocak 2017 Pazartesi 18:14
Sevgi Evleri’ndeki çocuklara karne hediyesi
HÜSEYİN TURHAN / ESKİŞEHİR
Çok sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette karne hediyesi alan 7-12 yaş arası çocuklarla dernek üyeleri sohbet ettiler. Devletimizin himayelerinde yaşamlarına devam eden ve ülkemizin geleceği olan bu yavrularımızla birlikte olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Eskişehirdeki Gümüşhaneliler Derneği Başkan Yardımcısı Yadigar Düzgün şunları söyledi: “Bugün bu yuvaya ve sevgi evlerine gelerek bu çocuklarımızın yalnız olmadıklarını, onlara bir anne ve abla şefkati ile sarıldığımızı, saçlarını okşayarak yalnız olmadıklarını gösterdik. Derneğimize üye bayanlar arasında topladığımız mütevazi karne hediyelerini çocuklarımıza vererek, başarılarına katkı sağlayarak onları motive edeceğimizi düşündük. Bizlere kapılarını açan yurt yöneticilerine arkadaşlarım adına teşekkür ederim.” Farkındalık olması açısından kuaför arkadaşı Güzin Akçanı da yanına alarak yuvada bulunan kız öğrencilerin saçlarını kestirdiklerini sözlerine ekleyen Yadigar Düzgün, çocukların yüzlerindeki ve gözlerindeki tebessümlerden çok etkilendiklerini belirterek bu tür faaliyetleri dernek olarak yapmaya devam edeceklerini belirtti. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim