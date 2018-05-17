Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101869
ALTIN
185.129
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0286
EURO
5.2589
banner138

Seyahate düşkün yaş grubu '25-44'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde geçen yıl 77 milyon 179 bin seyahatte 665 milyon 194 bin geceleme yapıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:23
Seyahate düşkün yaş grubu '25-44'

Ortalama geceleme sayısı 8.6 olurken bu seyahatlerde 35 milyar 305 milyon 804 bin lira harcandı. Seyahat başı ortalama harcama ise 457 lira oldu. Seyahat harcamalarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en çok harcama yüzde 31 ile yeme-içmeye yapıldı. Bunu, yüzde 27.3 ile ulaştırma, yüzde 11.1 ile giyecek ve hediyelik eşya, yüzde 10.6 ile konaklama, yüzde 8.2 ile paket tur, yüzde 3.6 ile sağlık ve yüzde 0.7 ile seyahat öncesi yapılan harcamalar takip etti.

Spor, eğlence, eğitim, kültür, mücevher, altın, gümüş, halı ve kilim gibi diğer seyahat masrafları ise toplam harcamanın yüzde 7.4'ünü oluşturdu. Yaş gruplarına göre seyahat ve geceleme sayıları incelendiğinde, geçen yıl '25-44' yaş grubu 28 milyon 977 bin seyahat ve 178 milyon 191 bin geceleme sayısıyla ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunu, 18 milyon 433 bin seyahat ve 176 milyon 669 bin geceleme sayısı ile '45-64' yaş grubu izledi. 65 yaş ve üzeri ise 4 milyon 965 bin seyahat ve 100 milyon 94 bin geceleme sayısı ile son sıraya yerleşti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş Gözlüğü Modasını Modacruz İle Yaşayın
Güneş Gözlüğü Modasını Modacruz İle Yaşayın
Ramazan başlıyor... ilk sahur ve iftar saati
Ramazan başlıyor... ilk sahur ve iftar saati
Pazara gelen vatandaş şaştı kadı
Pazara gelen vatandaş şaştı kadı
Bir ton inci kefaline el konuldu
Bir ton inci kefaline el konuldu
400 milyon çocuk okulsuz kalacak
400 milyon çocuk okulsuz kalacak
Bu laleyi koparmanın cezası ağır
Bu laleyi koparmanın cezası ağır
Yaralıları THK taşıyacak
Yaralıları THK taşıyacak
Koyunlara yayla tıraşı
Koyunlara yayla tıraşı
Aman dikkat! Meteoroloji uyardı yağmur geliyor
Aman dikkat! Meteoroloji uyardı yağmur geliyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim