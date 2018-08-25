Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689

'Sıcak havalarda buzdan da zehirlenebilirsiniz'

Sıcak havaların artışıyla birlikte besin zehirlenmesinin yanı sıra buz zehirlenmesinin de sıklıkla yaşandığını ve yazın tüketimi artan buzlu içecekler ile buz ilaveli gıdalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Ruhan Aşkın Uzel, alınması gereken tedbirleri anlattı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:52
'Sıcak havalarda buzdan da zehirlenebilirsiniz'

Vatandaşlar arasında zehirlenme türlerinin yalnızca gıdalardan ya da yanlış saklama koşullarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı olduğunu ancak zehirlenmenin buzdan da kaynaklı gerçekleşebileceğini belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Su kaynakları farklılık gösterse de buz, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bir gıda olarak tanımlanır.

FDA kuralları, buzun, güvenli ve sıhhi sudan uygun şekilde temizlenmiş ve bakımı yapılmış ekipmanlarla üretilmesini, hijyenik koşullarda depolanmasını, taşınmasını gerektirir. Dolayısıyla buzun hazırlanmasını ya da paketlenmiş olarak alınanlarının da güvenli bir şekilde servis edilmesini ve tüketilmesini sağlamak için buzu her zaman bir gıda gibi ele almak gerekir” dedi.

Nelere dikkat edilmeli?

Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın Uzel, alınması gereken tedbirleri ise şöyle anlattı:

“Buz yapımında kullanılan su kaynağı ve türü güvenilir olmalı. Su, buz kalıbına aktarılırken el hijyenine dikkat edilmeli. Aynı şekilde buz kalıbından buzların bardağa aktarılmasında da hijyen kurallarına uyulmalı. Buzlar elle değil, maşa, kepçe gibi mutfak ekipmanları ile tutulmalı. Kontaminasyon riskinin azaltılması amacıyla kalabalık yemek organizasyonlarında buzların transfer edilmesi için kullanılan mutfak ekipmanı ya da kaplarının sayısı arttırılmalı.

Yüzük, bileklik gibi aksesuarların servis sırasında buza temasından kaçınılmalı. Buzlar temiz kaplarda saklanmalı. Buz ile kaplanarak saklanan çiğ gıdaların ya da hafif dondurulmuş buzlu gıdaların muhafazasında eriyen buzun diğer gıdalara geçmemesi konusunda dikkatli olunmalı. Ayrıca içeceklerin soğutulması için diğer gıdalarla temas halinde olan buzdan ziyade ayrı olarak paketlenmiş ya da ayrı yerde saklanan buzun kullanılması gerekir.

İşletmelerde buz yapmak için kullanılan makineler uygun periyodlarda düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Düzenli makine bakımı yapılmadığında mikroorganizma gelişimi başlayarak sağlık riski teşkil edebilir. Çünkü temizlenmeyen makineden zararlı mikroorganizmalar taşıma yapılan kaba, oradan içeceğe ve dolayısı ile insan vücuduna geçiş yapacaktır.”
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivrisinek deyip geçmeyin
Sivrisinek deyip geçmeyin
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı
Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı
Dikkat! Çift yönlü trafik
Dikkat! Çift yönlü trafik
Trabzon'u sel ve heyelan vurdu
Trabzon'u sel ve heyelan vurdu
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
En yaşanabilir ülkeler Avustralya ve Kanada
En yaşanabilir ülkeler Avustralya ve Kanada
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namazı saatleri
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namazı saatleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim