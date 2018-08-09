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Sıcak havalarda nasıl giyinmeli?

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp üzerinde olumsuz bir yük oluşturduğunu belirterek, vatandaşlara sıcak havalarda günlük kıyafet seçimi konusunda tavsiyelerde bulunuyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
Sıcak havalarda nasıl giyinmeli?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp üzerinde olumsuz bir yük oluşturduğunu belirterek, vatandaşlara sıcak havalarda günlük kıyafet seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

MCBÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kalp damar rahatsızlığı bulunan hastaları ve vatandaşları uyardı. Güneş ışığından fazla etkilenmemek için açık renkli kıyafetler giyilmesi gerektiğine dikkat çeken Tetik, "Sıcaklar kalbin üzerinde olumsuz bir yük oluşmasına sebep olarak kalbin çalışmasını hızlandırıyor.

Kalp, sıcaklarda kendini kompoze etmek ve ulaşımı sağlamak için beraberinde oluşan sıvı kayıplarıyla beraber daha fazla çalışmaya başlıyor. Eğer kişide az da olsa damar tıkanıklığı gibi risk faktörü varsa, bu kişilerde kalp krizi daha erken dönemde oluşabiliyor. Yazın sıcak aylarında kişiler ve özellikle hastalar ter önleyici giysiler, pamuklu ve yünlü giysiler giymeleri gerekir.

Güneş ışınlarını emmeyen beyaz, açık renkli giysiler daha sağlıklı. Siyah ve koyu renkli giysiler güneş ışınlarını emdiği için sağlıksız. Ayrıca kalp hastalığı bulunan kişiler, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamalarını öneriyoruz. Yaz aylarında bu kişilerin en az 2 buçuk ile 3 litre arasında su tüketmeleri gerekiyor" diye konuştu.
İHA

Son Güncelleme: 09.08.2018 22:15
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