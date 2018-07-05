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Sıcaktan caddaler boşaldı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale'de çöl sıcakları etkisini gösterdi

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:44
Sıcaktan caddaler boşaldı

Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı görüldü. Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor. Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcak hava nedeniyle ev ve iş yerlerinde kliması olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor. Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor.

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