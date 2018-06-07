Şiddetin faturası 14 trilyon dolar

Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla askeri harcamalara bakıldığında 102 ülkede düşüş, 59 ülkede artış gözlendi. Şiddetin küresel ekonomiye maliyeti, satın alma paritesi kapsamında değerlendirildiğinde 14.76 trilyon dolar oldu. Bu, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 12.4'üne ya da kişi başına 1.988 dolara denk geliyor.