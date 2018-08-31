Sıkıntınız 2 haftadan uzun sürmemeli

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, sıkıntının insanlık tarihi kadar eski bir his olduğunu belirterek, “Bu his, hisseden tarafından çoğunlukla iç sıkıntısı, huzursuzluk, gerginlik, daralma şeklinde ifade edilir. Bu hisle hepimiz günlük hayatımızda tanışırız. Ancak gelip geçici olduğundan pek etkilenmeyiz. Bazen sıkıntılarımız öylesine yoğunlaşır ki işimizi gücümüzü yapmamıza mani olacak bir hal bile alabilir. Sürekli gergin ve tedirgin olduğunuzu düşünün; hayattan zevk almanız azalır, dikkatinizi toparlayamazsınız, işe gitmeyi canınız istemez eskiden zevk alarak yaptığınız birçok işi artık boş ve anlamsız bulursunuz” diye konuştu.

Sıkıntının normali var mıdır?

Sıkıntının bariz ve yaşadığınız durumla uyumlu bir nedeni varsa bu doğal bir duygu yansıması olarak değerlendirilebileceğini anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, “Ancak eğer bu anlamda bir sebep yokken siz kendinizi sıkıntılı ve gergin hissediyorsanız bunu biraz incelemek gerekir. Burada hemen şu soru akla geliyor sıkıntının normali var mıdır? Evet, her insanın hayatında hastalık olmadan yaşadığı normal bir sıkıntı vardır. Ciddi kayıplar (para, sevilen birinin kaybı vs. gibi) bir süre için kaybın kişi için anlamı oranında sıkıntıya sebep olabilirler. Ancak bu süre işimizi gücümüzü engelleyecek boyuta ulaşmışsa, sosyal ilişkilerimizi bozuyorsa artık eskiye kıyasla asabi olmaya başlamışsak sınırlar aşılmış normalin ötesine geçilmiş olur. En çok da depresyonda bu durumu yaşarız. Depresyonun en önde gelen belirtisi zaten duygu duruma hâkim olan sıkıntı ve isteksizlik halidir.

Sözün özü sıkıntınız 2 haftadan daha uzun bir süredir devam ediyorsa; sosyal, mesleki ve aile yaşantınıza negatif yansımaları varsa sıkıntının normal sınırı aşılmaya başlanıyor demektir” diye konuştu.

Çökkün bir ruh hali ve ilgi kaybı

“En az iki haftalık süre içerisinde aşağıdaki belirtilerden en az beşi sizde varsa depresyon sorgulanmalıdır” diyen Güveli, şunları kaydetti:

“Çökkün bir ruh hali, ilgi kaybı ya da yaptıklarından zevk alamama, günlük iş ve gücünü yapamama, günlük işlere karşı isteksizlik, perhiz yapmadığı halde aşırı kilo kaybetme ya da kilo alma (Bir ayda vücut ağırlığının %5 inden fazlasını alma ya da verme.) İştah kaybı ya da aşırı iştah.. Hemen her gün aşırı uyuma ya da uykusuzluk, Sıkıntı, huzursuzluk, yerinde duramama, kendini yorgun, bitkin, halsiz hissetme (enerjisi çekilmiş gibi hissetme.) Kendini değersiz, aşağılık ya da suçlu gibi hissetme, dikkatini bir noktaya toplayamama, cinsel istekte aşırı azalma ya da istek kaybı, halk arasında sıkıntı ile giden bütün hastalıklar depresyon olarak adlandırılmaktadır. Ancak depresyon bunların hepsinin ötesinde özel bir durumdur. Yukarıda saydığımız belirtilerin hepsinin herkeste görülmesi beklenmez. Önemli olan bu belirtilerin kişinin sosyal, mesleki ve insani ilişkilerinin ne kadar etkilendiğidir. İş güç yapamayan, insani ilişkilerini sürdürmekte zorlanmaya başlayan bir kişi hastalık sınırlarını zorlamaya başlamış birisi demektir. Etrafınızdaki herhangi birinde bu belirtiler varsa ve günlük hayatını etkiliyorsa bu kişi depresyonda olabilir dikkatli olun.”

İHA