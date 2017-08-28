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Sınır kapılarında 'tatil' trafiği

Kurban Bayramı tatili için Avrupa'ya gitmek isteyenler ile tatilini Türkiye'de geçiren Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor

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Sınır kapılarında 'tatil' trafiği
Günlerdir gurbete giden vatandaşların dönüş trafiğine bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin geçişleri de eklendi. Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında araç kuyrukları devam ediyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçmesiyle oluşan araç kuyrukları; Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 3, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da 1 kilometreye ulaştı. Polis ekipleri de araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıp trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor. 

Sınırı geçmek saatler alıyor

Sivas'tan Almanya'ya giden Zekeriya Ünal, yaptığı açıklamada, ailesiyle güzel bir tatilin sonunda dönüş yolculuğuna geçtiklerini belirterek, "3 saattir kuyrukta bekliyorum. Sıcak havada beklemek çok zor oluyor. Ancak yapabilecek bir şey yok. Evimize gitmek için gümrükten geçmek zorundayız. Bu duruma bir çözüm getirilirse herkes için iyi olur" diye konuştu. Kayseri'den Almanya'ya giden Mahmut İşlertaş ise 5 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Kuyruğun sonunu göremiyoruz. Tabii böyle bir yolculuk bizi çok yoruyor. İşe yetişecek insanlar var. Sıcağın altında bekliyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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