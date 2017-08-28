Sınır kapılarında 'tatil' trafiği

Günlerdir gurbete giden vatandaşların dönüş trafiğine bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin geçişleri de eklendi. Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında araç kuyrukları devam ediyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçmesiyle oluşan araç kuyrukları; Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 3, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da 1 kilometreye ulaştı. Polis ekipleri de araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıp trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Sınırı geçmek saatler alıyor