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Sınıra duvar besiciye yaradı

Türkiye-Suriye sınırı boyunca örülmeye devam eden beton duvar sayesinde hayvan kaçakçılığının önemli ölçüde azaldığı Hatay'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicilerin yüzü gülüyor

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Sınıra duvar besiciye yaradı
Suriye sınırında yapımı devam eden ve yarısından fazlası tamamlanan güvenlik duvarıyla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı insan girişlerinin yanı sıra kaçak hayvan ve mal girişini de önlemek amacıyla yapılan 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar ve arttırılan önlemler, Hatay'da yasa dışı girişimleri önemli oranda engelledi. Özellikle hayvan kaçakçılarının önüne adeta set koyan duvar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki yetiştiricileri rahatlattı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hatay-Suriye sınırında duvar çalışmalarının başladığı ve bir kısmının tamamlandığı 2016 yılı öncesinde, yılda ortalama bin 500 ile 2 bin arası küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan yakalanıyordu. Kaçak girişimlerin en yoğun yaşadığı, güvenlik duvarının bir bölümü tamamlanan Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan ele geçirilirken, bu sene ise duvar kaçak hayvan girişine engel oldu. Duvarın yanı sıra termal kameraların yerleştirilerek nöbet noktalarının da arttırıldığı sınır hattında birkaç hayvan kaçakçılığı teşebbüsü, sınırın sıfır noktasında engellendi. Hatay'da üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Ömer Vuran  kurbanlık fiyatlarının son zamanlarda tatmin edici olduğunu söyledi. Güvenlik duvarının kaçak geçişleri engellemesiyle o hayvanlardan gelecek yanı sıra salgın hastalıkları da önlediğini aktaran Vuran, yetkililere teşekkür etti.  AA
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Anahtar Kelimeler:
Suriye Sınırı
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