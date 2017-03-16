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Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

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Sirkeci'de tramvay raydan çıktı
Sirkeci'de tramvay raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, kısa süre aksayan seferler de normale döndü. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci istasyonuna yaklaştığı sırada raydan çıktı. Demir korkuluklara çarpan tramvay, kısa sürede durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından tramvay tekrar raya oturtularak bakım istasyonuna götürüldü. Olay nedeniyle kısa bir süre aksayan tramvay seferleri de normale döndü.
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SirkeciTramvay
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