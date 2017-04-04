Şırnak'ta hain pusu

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Şırnak 'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden 2'si daha müdahaleye rağmen şehit oldu. Öte yandan devam eden operasyonda 2 asker daha yaralandı. Yaralı askerlerin tedavileri Şırnak Devlet Hastanesinde sürüyor.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabbar dağında devam eden operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. "Bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Şırnak'ta bugün operasyon sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olması, 1'i ağır 5 askerin yaralanması, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ile sınır ötesine düzenlenen hava operasyonu konusunda TSK tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "4 Nisan 2017 tarihinde saat 08.30 sularında Şırnak/Akçay'da yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütünün araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Devam eden operasyonda sınır dışına kaçmaya çalışan 4 terörist icra edilen hava harekatıyla, 1 terörist de çatışmada olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Sınır ötesine hava operasyonu

Aynı açıklamada, dün 08.30-08.50 arasında Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği ve PKK'ya ait olduğu tespit edilen 1 sığınak, 1 barınma yeri ve 2 silah mevzii ateş altına alındığı, ilk tespitlere göre 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği de belirtildi.

Şehit ateşi Giresun, Konya ve Kahramanmaraş'a düştü

Öte yandan Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün acı haberi Giresun'a ulaştı. Ailesi İstanbul’da ikamet eden şehidin yaklaşık 15 yıl önce annesini kaybettiği öğrenildi. Ayşegül Bingöl ile evli olan Şehit Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün Eylül isminde bir de kızı bulunuyordu.

Diğer şehit askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk’ün Konya’nın Akşehir ilçesindeki baba ocağına da ateş düştü.

İki yıllık asker olduğu öğrenilen 1 çocuk babası 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk’ün şehit olduğu haberi eve giden Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından verildi. Aileye haber verilmesi sırasında sağlık görevlileri de hazır bulundu. Şehit haberini alan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk’ün babası Mehmet, annesi Ayşe ve eşi Firdevs Ertürk gözyaşlarına hakim olamadı. Türk Bayrağı asılan şehidin baba ocağına çok sayıda vatandaş taziye ziyaretinde bulundu. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından evde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Yunus Ertürk’ün Asya isminde 1 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.