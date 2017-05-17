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Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

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Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu
Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, pazartesi günü bölücü terör örgütü üyeleri, Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesine saldırdı. Saldırıda yaralanan ve hastaneye sevk edilen asker tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
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ŞırnakAnkara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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