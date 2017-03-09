Sivas'ta kışın faturası ağır oldu

Sivas’ta sert geçen kış koşullarının, karla mücadele çalışmalarında etkin rol oynayan Sivas İl Özel İdaresi’ne faturası ağır oldu. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ikinci ili olan Sivas’ta sezon boyunca karla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan harcamalar 7.5 milyon TL’yi buldu. Konuyla ilgili olarak Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Aralık ayıda başlayan karla mücadele çalışmaları kapsamında 101 iş makinesi ve 221 personel ile hafta boyu 24 saat aralıksız hizmet verip, bin 692 yerleşim yerinde toplam 7 bin 661 km yol ağında karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi.
Öte yandan, yapılan açıklamada karla mücadele çalışmalarının sezonluk maliyetinin 7.5 milyon TL’yi bulduğu belirtilerek, “Sivas Valimiz Davut Gül tarafından imzalanarak tüm il ve ilçe ekiplerine bildirilen ‘Karla Mücadele Talimatnamesi’ kapsamında hareket eden İdaremiz; hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına açılmasına öncelik verdi. Bu kapsamda kurumumuz, 2016-2017 yılı karla mücadele sezonu içerisinde; akaryakıt, yedek parça, madeni yağ, amortisman ve işçilik giderleri dahil olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin TL harcama gerçekleştirdi” denildi. İHA