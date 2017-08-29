Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bu haber kez okundu.

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
Kaza dün saat 08.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kıyasettin Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Hayrunnisa Ö., Rümeysa Ç., Muhammet Eren Ç. ve Pınar Ö. yaralandı. Zeki Ç. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100