Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kıyasettin Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Hayrunnisa Ö., Rümeysa Ç., Muhammet Eren Ç. ve Pınar Ö. yaralandı. Zeki Ç. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA